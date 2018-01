Aviões americanos atacam vilarejos afegãos Aviões americanos bombardearam nesta madrugada os vilarejos de Qalai Nasro e Qalai Gulai, que são controlados pelo Taleban e ficam a cerca de 40 quilômetros de Cabul, capital do Afeganistão. De acordo com combatentes da Aliança do Norte, que se opõe ao regime do Taleban, quatro bombas caíram nas aldeias, que abrigam vários soldados talebans. Em outro caso isolado, guardas russos que trabalham da fronteira do Afeganistão com o Tajiquistão disseram que posições do Taleban no vilarejo de Zardkamar também foram bombardeadas. Leia o especial