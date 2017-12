Aviões americanos bombardeiam sul do Iraque Aviões americanos que monitoram a zona de exclusão aérea sobre o sul do Iraque bombardearam hoje um centro de comando militar, depois de terem sido alvos da artilharia antiaérea iraquiana, informou o Comando Central dos EUA. Segundo a agência de notícias oficial do Iraque, INA, citando um porta-voz militar, uma pessoa ficou ferida quando "aviões inimigos bombardearam instalações de serviços civis" na cidade de Amara, 350 quilômetros ao sul de Bagdá. A agência não forneceu maiores detalhes. As zonas de exclusão aérea foram estabelecidas sobre o sul e o norte do Iraque, depois da Guerra do Golfo, em 1991, para proteger a minoria curda (norte) e os rebeldes xiitas (sul) contra possíveis ataques das forças governamentais.