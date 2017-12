Aviões americanos e britânicos atacam instalações iraquianas Aviões americanos e britânicos bombardearam instalações do Iraque na zona de exclusão aérea do sul do país, informou um porta-voz militar iraquiano à agência oficial de notícias INA. Segundo a agência, que não informou sobre vítimas ou danos, o ataque ocorreu na manhã de hoje na província de Dhi Qar, a 350 quilômetros ao sul de Bagdá. O Exército americano confirmou o bombardeio. Um comunicado emitido pelo Comando Central dos Estados Unidos na Flórida afirma que aviões da coalizão ocidental responderam a um ataque do Iraque bombardeando com armas de precisão uma base de comunicações da defesa aérea. O porta-voz iraquiano, por sua vez, afirmou que os aviões bombardearam "instalações civis e de serviço". "Nossos heróicos mísseis e unidades antiaéreas dispararam contra os aviões, obrigando-os a fugir ao território do Kuwait", disse o porta-voz, sem fornecer mais detalhes. O ataque de hoje foi o 38º este ano perpetrado pela coalizão, que foi formada para patrulhar as zonas de exclusão estabelecidas no sul e no norte do Iraque depois da Guerra do Golfo, em 1991.