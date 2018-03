Aviões americanos e britânicos atacam radar no Iraque Aviões militares americanos e britânicos atacaram nesta quarta-feira um sistema de radar na zona de exclusão de vôos no sul do Iraque, informaram fontes do comando americano em uma declaração. A presença do radar nessa zona "era uma ameaça para os aviões da coalizão", disse o Comando Central dos EUA em Tampa, Flórida (EUA), em uma declaração divulgada através de sua página na internet. A declaração disse que o alvo se encontrava perto de Qurnah, cerca de 380 quilômetros a sudeste de Bagdá, e que foi atacado às 11h15 (hora local) desta quarta-feira. Em Bagdá, a agência oficial de notícias iraquiana disse que os aviões atacaram "nossas instalações civis e de serviço na província de Basra, provocando o martírio de um cidadão e ferindo outros dois". Na declaração do Comando Central não houve, no entanto, menção a baixas. O comando americano se limitou a afirmar que os aviões aliados "nunca atacam povoações nem a infra-estrutura civil e se esforçam para evitar ferir civis". O Iraque costuma acusar os aviões americanos e britânicos de atacar alvos civis em suas incursões. A agência iraquiana atribuiu a um porta-voz militar não-identificado ter dito que o ataque era "um novo crime" cometido pelos EUA "e seu seguidor, a Grã-Bretanha". A versão iraquiana não deu mais detalhes sobre o ataque nem sobre as baixas. Mais cedo, os inspetores da ONU que investigam a possível existência de armas proibidas no Iraque iniciaram nesta quarta-feira inspeções em quatro instalações governamentais e comerciais próximas a Bagdá, sem levar em conta o feriado de ano-novo. Um comunicado da ONU informou que os locais a serem inspecionados incluíam uma instalação de manutenção de mísseis ao norte de Bagdá, a oficina de conserto de caminhões Al-Majd, no município da capital, uma cervejaria e uma engarrafadora da 7UP. O comunicado não explicou qual o interesse dos inspetores na cervejaria e na engarrafadora. Fontes da sede das Nações Unidas também informaram nesta quarta-feira que o chefe dos inspetores da ONU, Hans Blix, deverá ir provavelmente a Bagdá entre 18 e 20 de janeiro para manter conversações com dirigentes iraquianos na véspera da apresentação de um informe crucial sobre o tema dos armamentos perante o Conselho de Segurança da ONU.