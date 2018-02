Aviões americanos usam espaço do Azerbaijão Aviões americanos carregados de ajuda humanitária e equipamentos para a operação contra o Taleban estão usando o espaço aéreo de Azerbaijão, informam autoridades. Esta é a primeira confirmação oficial do fato. Imediatamente após os atentados de 11 de setembro, a nação, localizada nas margens do Mar Cáspio, ofereceu ajuda na busca pelos terroristas, mas vinha evitando comentar o possível uso de seu espaço aéreo. A despeito disso, aerovanes americanas têm sido vistas pousando na capital, Baku. ?Aviões com auxílio humanitário para o Afeganistão e que trazem equipamentos para apoiar a operação antiterrorista estão usando e continuarão a usar nosso corredor aéreo?, disse Novruz Mamedov, chefe do departamento de política externa do gabinete presidencial.Leia o especial