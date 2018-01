Aviões anglo-americanos atacam radares no Iraque Aviões anglo-americanos atacaram dispositivos da defesa antiaérea iraquiana pouco ao sul de Bagdá nesta sexta-feira, em uma missão com o objetivo de destruir sistemas de radar que supostamente ameaçariam as aeronaves de Estados Unidos e Grã-Bretanha, informaram fontes do Pentágono.