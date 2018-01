Aviões anglo-americanos atacam sul do Iraque Aviões de combate dos Estados Unidos e Grã-Bretanha bombardearam um local de artilharia antiaérea no sul do Iraque em resposta a disparos efetuados contra aviões que patrulham uma zona de exclusão aérea, disse nesta terça-feira um oficial da força aérea baseado na Arábia Saudita. O ataque ocorreu na noite de ontem, nas proximidades de Tallil, 272 quilômetros a sudeste de Bagdá, disse o porta-voz da Força-Tarefa Conjunta do Oeste da Ásia. Este foi o primeiro ataque das forças aliadas contra o Iraque em 2002. O ataque anterior ocorreu em novembro do ano passado.