Aviões anglo-americanos bombardeiam o sul de Bagdá Aviões de combate anglo-americanos atacaram na noite de hoje a defesa aérea iraquiana ao sul de Bagdá, desencadeando disparos de artilharia antiaérea e fazendo soar sirenes por toda a capital do Iraque. Moradores assustados fugiram das ruas. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, autorizou os ataques na manhã desta sexta-feira, 10 anos depois de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e organizada por seu pai ter expulsado tropas iraquianas do Kuwait. Em Washington, um porta-voz do Pentágono informou que a missão era um "ataque de rotina" com o objetivo de destruir sistemas de radar que elevavam a capacidade do Iraque de ameaçar aviões de combate britânicos e norte-americanos - alguns deles localizados fora da "zona de exclusão aérea" sulista. Em Bagdá, sirenes começaram a soar por volta das 21h locais, logo depois de explosões de armas antiaéreas nos extremos sul e oeste da cidade de mais de 5 milhões de habitantes. Os ataques aéreos pertubaram um tranqüilo dia de orações muçulmano de sexta-feira e alguns moradores se abraçaram em pânico no interior de suas casas. Outros, entretanto, desafiaram o perigo para observar o céu e garantir que seus imóveis não corriam risco. "Quantas vezes eles vão destruir o que eles dizem que já destruíram?", perguntou Samih Jamal, de 54 anos, um funcionário público aposentado. Cerca de 50 minutos depois de as sirenes terem começado a soar outras sirenes anunciaram o fim dos ataques aéreos. As pessoas começaram a sair lentamente às ruas, balançando suas cabeças e discutindo os acontecimentos da última hora, mas logo voltaram a suas casas. A tevê estatal manteve sua programação regular. Outra estação, al-Shabab TV, começou a tocar hinos patrióticos e a mostrar comandos treinando e marchando. As sirenes de Bagdá haviam soado pela última vez em 24 de fevereiro de 1999, quando aviões de combate anglo-americanos atacaram alvos dentro da zona de exclusão aérea ao sul da capital, matando e ferindo várias pessoas. O bombardeio de hoje foi o primeiro contra alvos fora da zona de exclusão aérea sulista desde dezembro de 1998, quando aviões norte-americanos e britânicos sustentaram uma campanha aérea de quatro dias contra o Iraque, informou o Pentágono. Os aviões anglo-americanos atingiram seus alvos hoje sem ter cruzado a zona, usando armamento "pré-ajustado", que são dirigidos até o alvo à distância, onde é mais seguro para os pilotos, disseram oficiais do Pentágono. Todos os aviões retornaram em segurança às suas bases, acrescentaram. Os aviões envolvidos no ataque partiram de diversas localizações no Golfo Pérsico. Autoridades iraquianas não informaram imediatamente sobre danos e vítimas. Mas de acordo com a tevê iraquina, cinco pessoas morreram e diversas ficaram feridas.