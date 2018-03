Aviões atacam instalação militar do Iraque Aviões militares dos EUA e do Reino Unido bombardearam uma instalação do comando militar do Iraque dentro da "zona de exclusão" no sul do país. Este foi o 50º ataque aéreo da coalizão anti-Iraque neste ano. "Os ataques da coalizão nas ´zonas de exclusão´ são executados como medida de autodefesa, em reação a ameaças hostis e atos contra forças da coalizão e seus aviões", diz o comunicado do Comando Central dos EUA. O Iraque considera as patrulhas aéreas feitas pela coalizão sobre seu território como uma violação de sua soberania nacional. As "zonas de exclusão" foram estabelecidas no norte e no sul do Iraque após a Guerra do Golfo, em 1991, para impedir ações do regime de Saddam Hussein contra minorias étnicas ou religiosas (cursos no norte e xiitas no sul). Nessas áreas, a Força Aérea do Iraque não pode atuar. O ataque aéreo de hoje aconteceu na região de Al Kut, cerca de 160 km a sudoeste de Bagdá.