Aviões avistam garotas sequestradas na Nigéria

As imagens da vigilância sugerem que nem todas as 219 garotas que são mantidas reféns pelo grupo foram forçadas a se casar ou a se tornarem escravas sexuais, como temiam autoridades internacionais. Os oficiais acreditam que algumas estariam sendo usadas para negociar a soltura de prisioneiros.

O que os pilotos de vigilância viram confirma boatos ouvidos por agentes nigerianos que têm se aproximado dos insurgentes do Boko Haram. de acordo com os relatos, as reféns do grupo sequestrado em abril recebem tratamento especial, se comparado com as centenas de outras garotas que os terroristas já capturaram.

Os extremistas consideram que as meninas nigerianas têm um valor mais alto na hora de barganhar, devido à atenção mundial que receberam. Fonte: Associated Press.