Aviões bombardeiam sistema de defesa aéreo iraquiano Aviões aliados, coordenados pelos EUA, bombardearam um sistema de defesa aéreo iraquiano, após as forças iraquianas terem disparado contra eles, informou relato do comando norte-americano-europeu. A nota do comando afirma que "aviões aliados responderam ao ataque iraquiano, enviando artilharia precisa sobre elementos do sistema integrado de defesa aérea iraquiano". "Todos os aviões deixaram a área com segurança", conclui a nota. Os aviões aliados realizavam patrulha de rotina na zona norte de exclusão aérea. O último evento semelhante havia ocorrido em 23 de maio, quando as forças iraquianas atiraram mísseis terra-ar contra aviões norte-americanos que patrulhavam o Iraque.