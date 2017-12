Aviões britânicos bombardeiam base iraquiana Jatos britânicos Tornado bombardearam hoje uma base de mísseis antiaéreos localizada na região sul do Iraque. Segundo um oficial da força aérea dos EUA, o ataque foi realizado em resposta a "atividades hostis" do Iraque contra os aviões anglo-americanos que patrulham as zonas de exclusão aérea. O bombardeio ocorreu às 4h30 (horário local), em um local próximo a Basra, cidade localizada ao sul de Bagdá. Segundo a agência de notícias oficial do Iraque, um militar iraquiano não identificado confirmou o ataque, afirmando que "nossa corajosa resistência em terra" respondeu com fogo contra os aviões, forçando-os a retornarem a suas bases". Nos últimos meses, o Iraque vem melhorando sua habilidade em atacar com mísseis os aviões norte-americanos e britânicos que patrulham as zonas de exclusão aérea no sul e norte do país. Nos últimos tempos, dois aviões aliados foram derrubados pelas forças iraquianas.