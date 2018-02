Aviões britânicos e americanos bombardeiam o Iraque Aviões britânicos e americanos bombardearam uma instalação de comunicação iraquiana, na sexta ofensiva contra o país árabe apenas neste mês. Segundo Pentágono o ataque foi em represália a uma atividade hostil iraquiana. De acordo com um comunicado do Comando Central dos EUA, os aviões lançaram, no domingo, bombas teleguiadas contra um bunker de comunicações "em um local do sul do Iraque". Segundo o comunicado, os iraquianos lançaram mísseis terra-ar ou dispararam artilharia antiaérea contra jatos da coalizão 70 vezes apenas neste ano. Em Bagdá, a agência de notícias oficial citou um porta-voz militar não identificado dizendo que "aviões inimigos" bombardearam instalações civis na província de Wassit, a cerca de 140 quilômetros ao sul de Bagdá. Não há informações sobre mortos ou feridos. Os militares americanos afirmam que o Iraque vem intensificando seu desafio contra os aviões que patrulham as zonas de exclusão aérea no sul e no norte do país. Tais zonas foram estabelecidas depois da Guerra do Golfo (1991).