Aviões colidem a caem no mar em Malta Dois pequenos aviões particulares colidiram e caíram no mar durante uma exibição no céu sobre a Ilha de Malta. Um dos pilotos morreu. O acidente ocorreu quando um dos aviões perdeu altitude e se chocou com o outro, informam autoridades. Ambos os aparelhos caíram então no mar, perto da entrada do porto de Marsamxett, em Valletta, onde ocorrida o show aéreo. O piloto sueco Gabor Vrga chegou a ser hospitalizado, mas morreu logo em seguida, de acordo com autoridades. O outro piloto, um irlandês, conseguiu ejetar e está a salvo. O porto foi fechado enquanto as equipes de resgate recolhiam os destroços.