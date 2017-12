Aviões colidem contra World Trade Center. Há suspeita de atentado. As duas torres do World Trade Center foram atingidas por dois aviões nesta manhã. A primeira colisão, às 8h48, (9h48 de Brasília) teria sido de um Boeing 737 contra a torre norte, de 110 andares, na altura dos pisos 87 e 88. Dezoito minutos depois, quando as emissoras de TV transmitiam as imagens do incêndio causado pela colisão, outro avião colidiu, desta vez contra a torre sul causando nova explosão. Segundo um especialista em aviação entrevistado pela CNN, a manobra do segundo avião indica que poderia se tratar de um atentado. O FBI já investiga a possibilidade de os aviões terem sido seqüestrados para serem levados à colisão contra os edifícios. Muito nervosismo e confusão no "downtown" de Nova York, onde fica Wall Street, neste momento, em razão do acidente. O tráfego na ponte do Brooklin em direção a Manhatan foi fechado. O tráfego também também está fechado nas imediações do Worl Trade Center. A polícia está ajudando os fiscais de trânsito a orientar o tráfego. Do escritório da Agência Estado, em Nova York, é possível avistar as torres atingidas. A densa fumaça expelida da torre encobre a ponta sul da ilha de Manhatan e parte do bairro de Brooklin Hieghts.