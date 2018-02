Aviões colidem em pleno ar na Alemanha Um Tupolev e um Boeing se chocaram hoje em pleno ar sobre o estado sulista alemão de Baden-Wuerttember, informaram autoridades. Não havia notícias imediatas sobre vítimas. Um porta-voz do Ministério do Interior de Baden-Wuerttemberg, que pediu para não ser identificado, disse que os aviões caíram nas proximidades da cidade de Sigmariegen, perto do Lago de Constança. Segundo moradores, restos dos aviões caíram em chamas sobre parte da cidade, causando grandes danos. O tupolev, que tem capacidade para 180 pessoas, fazia a rota Moscou-Barcelona. O Boeing era provavelmente um avião de carga e só levava a tripulção.