Aviões colombianos bombardeiam acampamentos das Farc A Força Aérea Colombiana bombardeou nesta segunda-feira sete acampamentos das Farc escondidos nas matas do sul e noroeste da Colômbia, informou o general Héctor Fabio Velasco. Ele comentou que unidades do Exército estão no local para fazer um levantamento sobre o número de mortos e feridos após a ofensiva. Esta foi a primeira ação militar contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) depois do presidente Álvaro Uribe ter declarado estado de emergência nesta segunda-feira. Com a adoção desta medida, o governo colombiano vai arrecadar, através de um imposto, dinheiro para melhorar o Exército do país, além de restringir alguns direitos dos cidadãos. As Farc, que mantêm desde junho deste ano uma campanha de ameaças aos prefeitos e outras autoridades da Colômbia, iniciaram na semana passada uma nova onda de violência em Bogotá, no dia da posse de Uribe.