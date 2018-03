Aviões cubanos seqüestrados são leiloados por US$ 19.000 Dois aviões cubanos que foram seqüestrados e levados para os EUA neste ano foram leiloados por US$ 19.000. O valor apurado será destinado a ajudar a pagar os US$ 21 milhões de um processo que Ana Margarita Martínez, a ex-mulher de um agente duplo cubano, ganhou contra o governo de Cuba, em 2001. Dois amigos provenientes do estado do Colorado arremataram o Antonov AN-24, fabricado na era soviética e que era operado pela Cubana de Aviación e o DC-3 da Aerotaxi. Wayne Van Heusden, um proprietário de aviões, pagou US$ 12.500 pelo DC-3 dos anos 50. Seu amigo Matthew Overton, de 25 anos, mecânico e piloto, pagou US$ 6.500 pelo Antonov. Eles estavam entre os 15 participantes do leilão organizado pelo condado de Monroe, no Aeroporto Internacional de Key West. Os aparelhos não têm autorização de vôo nos EUA.