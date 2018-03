Aviões cubanos teriam pousado em Caracas Noticias vindas dos Estados Unidos afirmaram que aviões cubanos teriam chegado à Venezuela com a missão de resgatar Chávez. Entre as versões que são remetidas de Caracas para os Estados Unidos, uma testemunha afirmou ao canal hispânico norte-americano Telemundo que dois aviões cubanos teriam pousado em Caracas. "Não podemos confirmar esta notícia, mas seria algo muito importante, já que o governo de Fidel Castro apoiou o presidente Hugo Chávez", afirmou o apresentador do jornal da Telemundo. Um canal local de Caracas disse esta noite que o ministro José Vicente Rangel teria pedido asilo político na embaixada do Chile, mas a informação não foi confirmada. Fuga: Um encarregado da Base Aérea venezuelana La Carlota, Marcos Salas, confirmou que o avião que decolou desta base estava tripulada pela primeira dama venezuelana Marisabel de Chávez e seus filhos em direção a cidade de Barquisimeto, por questões humanitárias. A fonte desmentiu a história de que o ministro do Interior e Justiça, Ramon Rodriguez Chanin, teria saído de Caracas desta base. "Estamos colocando agora mesmo mais carros nas estradas para evitar qualquer entrada e saída. Temos o controle total do aeroporto", completou Salas. Com isso, Salas garante que seria impossível Chávez sair da capital venezuelana da base La Carlota. O aeroporto Simon Bolivar de Maiquetia está em poder da Infantaria da Marinha com ordens de barrar qualquer tentativa de fuga de Chávez.