Aviões da Otan bombardearam o complexo residencial de Kadafi

TRÍPOLI - Aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) bombardearam na madrugada desta segunda-feira, 25, o complexo residencial de Muammar Kadafi em Trípoli, em um ataque contra o líder líbio.

Forças aliadas destruíram quase por completo um dos edifícios do complexo Bab al Aziziya, perto de Trípoli, informou a rede de televisão Qatar Al Jazeera.

Segundo jornalistas que estão no local, os bombeiros trabalham para apagar as chamas em uma parte do prédio horas depois do ataque.

Segundo a imprensa oficial, 45 pessoas ficaram feridas, 15 delas gravemente, e algumas ainda continuam desaparecidas, disse a al-Jazeera, que esclarece, ainda, que essa informação não foi confirmada oficialmente.

O complexo residencial de Kadafi já foi bombardeado anteriormente, em 21 de março.

EUA, Grã-Bretanha e França afirmaram que vão continuar com os ataques aéreos sobre a Líbia até que Kadafi deixe o poder.