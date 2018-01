Aviões de EUA e Reino Unido atacam Iraque Aviões militares dos Estados Unidos e do Reino Unido bombardearam uma suposta instalação da defesa antiaérea iraquiana. De acordo com o Comando Europeu das Forças Armadas dos EUA, o ataque aconteceu em reação a disparos feitos pela defesa antiaérea do Iraque. "Forças iraquianas dispararam artilharia antiaérea desde pontos ao sul de Tall Afar quando os aviões da coalizão conduziam uma patrulha de rotina na zona de exclusão aérea norte. Os aviões da coalizão reagiram em autodefesa, lançando munições guiadas de precisão em elementos do sistema integrado de defesa aérea do Iraque", diz o comunicado do comando norte-americano. A agência oficial de notícias do Iraque, INA, informou que o ataque lançado hoje por aviões militares dos Estados Unidos e do Reino Unido deixou um civil morto. De acordo com a INA, o alvo do ataque foi uma "instalação civil de serviços" na Província de Nínive, cerca de 400 quilômetros ao norte de Bagdá. A agência também disse que a defesa antiaérea do Iraque disparou contra os aviões, forçando-os a voltar para sua base na Turquia. Horas antes, o Comando Europeu dos EUA havia anunciado que os aviões da coalizão anti-Iraque bombardearam uma instalação da defesa antiaérea iraquiana em autodefesa, em reação a disparos de artilharia.