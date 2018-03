Aviões de guerra israelenses atacam cidade de Gaza Uma aeronave de guerra disparou mísseis em três locais na cidade de Gaza, no inicio da manhã de sexta-feira (horário local). Os alvos incluíram um complexo não muito longe da residência do presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas. Não foram registradas fatalidades. Dois outros alvos foram os escritórios da Fatah, partido de Abbas, um no norte de Gaza e outro na cidade, informaram testemunhas no local. O ataques seguiram o lançamento de três foguetes, de Gaza para Israel, que causaram algum dano mas nenhuma fatalidade.