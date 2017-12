Aviões desviados dos EUA congestionam aeroportos Dezenas de aviões comerciais, com milhares de passageiros, congestionaram os aeroportos do Canadá, depois que o espaço aéreo dos EUA foi fechado em consequência dos atentados terroristas em Washington e Nova York. O aeroporto internacional de Vancouver registrou 34 aviões desviados dos EUA até às 18h locais. O de Toronto registrou de 20 a 25 aviões desviados. O de Halifax relatou 44 aviões, e o de St. John, na Terra Nova, outras 27 aeronaves. Várias empresas aéreas domésticas do Canadá suspenderam seus vôos nesta terça-feira por causa dos ataques nos EUA.