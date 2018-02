Aviões dos EUA atacam defesa antiaérea do Iraque Aviões militares norte-americanos bombardearam posições da defesa antiaérea do Iraque perto da cidade iraquiana de Mosul, no norte do país. A informação é do Comando dos EUA na Europa. "Aviões da coalizão reagiram a ataques contínuos do Iraque lançando munição de precisão em elementos do sistema integrado de defesa aérea iraquiano. Todos os aviões da coalizão deixaram a área em segurança", diz o comunicado do comando norte-americano.