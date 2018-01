Aviões dos EUA atacam instalação da defesa iraquiana O Comando Europeu dos Estados Unidos informou que aviões militares norte-americanos e britânicos atacaram uma suposta instalação da defesa antiaérea do Iraque na "zona de exclusão aérea", no norte do país. "Forças iraquianas dispararam sua artilharia antiaérea de locais a aproximadamente 10 milhas a leste de Mosul", diz o comunicado do comando norte-americano. Os aviões da coalizão anti-Iraque reagiram "lançando munições guiadas de precisão sobre elementos do sistema integrado de defesa aérea do Iraque", prossegue o texto. "Zonas de exclusão aérea" são regiões no norte e no sul do Iraque onde a Força Aérea iraquiana não pode operar desde a Guerra do Golfo de 1991.