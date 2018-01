Aviões dos EUA atacam o centro do Iraque Caças dos Estados Unidos atacaram neste domingo a região central do Iraque. Há informações de que pelo menos três pessoas ficaram feridas em um complexo petroleiro na cidade de Kirkuk. Testemunhas dizem que os aviões também atacaram os arredores da cidade de Samarra, a cerca de 120 quilômetros ao norte de Bagda. As autoridades norte-americanas não confirmaram os ataques.