Aviões dos EUA atacam posto de defesa aérea do Iraque Aviões dos EUA atacaram um posto de defesa aérea do Iraque no norte desse país, reagindo a disparos da artilharia antiaérea iraquiana. A informação é do Comando Militar dos EUA na Europa. "Aviões da coalizão reagiram ao ataque iraquiano disparando bombas de precisão contra elementos do sistema integrado de defesa aérea do Iraque. Todos os aviões da coalizão se retiraram da área com segurança", diz o comunicado norte-americano. A INA, agência oficial de notícias do Iraque, confirmou o incidente e disse que cinco civis foram feridos no ataque norte-americano. O último incidente desse tipo havia acontecido no dia 23. Desde a Guerra do Golfo, em 1991, aviões norte-americanos e britânicos patrulham constantemente as "zonas de exclusão" no sul e no norte do Iraque, regiões em que a Força Aérea iraquiana não é autorizada a entrar.