Aviões dos EUA atingem defesa antiaérea do Iraque Aviões norte-americanos e britânicos patrulhando a zona de exclusão no norte do Iraque atiraram bombas contra sistema de defesa antiaérea. O bombardeio teve início após as forças iraquianas terem disparado contra os aviões de patrulha, disse o comando norte-americano europeu, sediado na Alemanha.