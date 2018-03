Aviões dos EUA bombardeiam comunicações do Iraque Aviões militares dos Estados Unidos bombardearam duas instalações de comunicações militares no sul do Iraque. Foi o quarto ataque aéreo contra o Iraque em apenas dois dias. De acordo com o Comando Central dos EUA, as instalações iraquianas foram bombardeadas por volta das 10h35 (de Brasília). Uma das instalações ficava entre Bagdá e a cidade de Al-Kut (135 quilômetros a sudeste da capital) e a outra entre Al-Kut e An-Nasiriyah (250 quilômetros a sudeste de Bagdá). O Comando Central dos Estados Unidos alegou que essas instalações fazem parte do sistema iraquiano de defesa antiaérea. Desta vez não houve referências a ameaças iraquianas aos aviões norte-americanos e britânicos que patrulham as "zonas de exclusão aérea", regiões no norte e no sul do Iraque nos quais a Força Aérea iraquiana não pode operar desde a Guerra do Golfo de 1991, supostamente para proteger as minorias étnico-religiosas curda e xiita.