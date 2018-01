Aviões dos EUA bombardeiam estação iraquiana Aviões militares dos Estados Unidos bombardearam uma suposta instalação de defesa antiaérea do Iraque, a 25 quilômetros da cidade de Mosul, na "zona de exclusão aérea", situada no norte do país. Segundo funcionários norte-americanos, os aviões dos Estados Unidos reagiram a disparos feitos pela defesa iraquiana. As "zonas de exclusão aérea" são regiões no norte e no sul do Iraque patrulhadas por aviões norte-americanos e britânicos nas quais a Força Aérea iraquiana não pode operar desde a Guerra do Golfo de 1991.