Aviões dos EUA e Reino Unido atacam instalações do Iraque Aviões militares norte-americanos e britânicos atacaram uma instalação de comunicação da defesa antiaérea do Iraque e uma instalação móvel de radar iraquiana no sul do país. De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, os bombardeios aconteceram ontem, em reação a "ameaças iraquianas" aos aviões da coalizão. As informações são da AP.