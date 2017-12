Aviões dos Eua e Reino Unido atacam Sul do Iraque Aviões militares norte-americanos e britânicos atacaram dois postos de artilharia antiaérea do Iraque na zona de exclusão no sul desse país. De acordo com o major Brett Morris, porta-voz da Força Aérea dos EUA na Arábia Saudita, os dois postos ameaçavam os aviões britânicos e norte-americanos que patrulham a zona de exclusão sul - uma das regiões do Iraque em que a Força Aérea iraquiana é proibida de voar desde a Guerra do Golfo, em 1991. O porta-voz disse que não há informes disponíveis sobre vítimas. As informações são da Associated Press.