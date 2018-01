Aviões israelenses atacam ao sul de Beirute Aviões israelenses dispararam pelo menos quatro mísseis contra um base palestina ao sul da capital do Líbano, Beirute, disse um representante da Frente Popular para a Libertação da Palestina-Comando Geral. O ataque teve como alvo uma base da FPLPCG nas colinas de Naameh. Este é o segundo ataque aéreo de Israel na área em menos de um mês. Não há informação de vítimas. Mais cedo, três fortes explosões haviam sido ouvidas sobre Beirute. Testemunhas informaram ter visto aviões israelenses sobrevoando a capital. Não ficou claro se as explosões foram causadas pelos aviões rompendo a barreira do som ou por um ataque aéreo. O eco dos tiros das baterias antiaéreas soou pela cidade. Houve pânico nas ruas. Os sobrevôos ocorreram horas depois de um confronto entre soldados israelenses e guerrilheiros do Hezbollah no sul do Líbano. Dois soldados de Israel e um guerrilheiro foram mortos.