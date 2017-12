Aviões israelenses atacam centro do Líbano Aviões israelenses atacaram nesta segunda-feira (pelo horário local) alvos nas montanhas do centro do Líbano, informaram testemunhas e policiais. O ataque ocorreu numa região onde soldados sírios mantêm bases de radar com tanques e veículos blindados de transporte de tropas. Não havia informações imediatas sobre os alvos atingidos, vítimas ou danos. Pelo menos três impactos foram ouvidos pouco depois da meia-noite de domingo, na região de Dahr el-Baidar, numa área montanhosa por onde passa a principal rodovia entre Beirute, capital libanesa, e Damasco, capital da Síria. Os jatos israelenses fizeram diversas incursões enquanto a artilharia antiaérea local era acionada contra as aeronaves. Não houve comentários imediatos por parte de Israel, cujo governo acusa Síria e Líbano de serem responsáveis pelo ataque do grupo guerrilheiro Hezbollah que causou a morte de um soldado israelense, sábado, no sul do Líbano. Policiais libaneses, que confirmaram relatos de testemunhas, disseram que ainda não tinham informações sobre possíveis alvos atingidos. Neste domingo, um enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) disse que o ataque do Hezbollah em uma disputada área de fronteira no sul do Líbano violou a linha desenhada pela instituição para a divisão entre os territórios de Líbano e Israel.