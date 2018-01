Aviões israelenses atacam escritório de primeiro-ministro palestino Aviões de caça israelenses atacaram o escritório do primeiro-ministro palestino Ismail Haniyeh do grupo Hamas na madrugada deste domingo na Cidade de Gaza, segundo testemunhas, e o edifício se incendiou. Até o momento não havia registros de mortos ou feridos. O exército de Israel não fez comentários a respeito. Na quinta-feira, aviões israelenses atacaram o Ministério do Interior, parte da campanha de Israel para obrigar a liberação de um soldado seqüestrado no domingo passado por militantes palestinos.