Aviões israelenses atacam próximo a Beirute Aviões de guerra israelenses atacaram militantes palestinos ao sul de Beirute no início da noite (hora local), informam autoridades libanesas. Em Jerusalém, militares israelenses confirmaram o ataque nas proximidades da capital do Líbano. Autoridades libanesas dizem que os aviões dispararam pelo menos quatro foguetes contra alvos nas colinas de Naameh, oito quilômetros ao sul de Beirute. Guerrilheiros palestinos apoiados pela Síria, a Frente Popular para a Libertação da Palestina - Comando Geral mantém uma base subterrânea na área. O ataque aéreo ocorre horas depois de foguetes terem sido disparados contra Israel a partir do sul do Líbano. O ataque de hoje foi o mais próximo de Beirute desde a retirada israelense do Líbano, em maio de 2000.