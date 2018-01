Aviões israelenses bombardeiam cidade palestina Helicópteros Apache e aviões de combate F-16 da Força Aérea de Israel lançaram seis mísseis na manhã desta terça-feira contra a cidade de Jan Yunis, ao sul da Faixa de Gaza, informou fontes palestinas. Os ataques são uma resposta ao atentado suicida que ocorreu horas antes em uma estação de ônibus na cidade de Afula, ao norte de Israel, causando a morte do suicida palestino e de um israelense, além de 13 feridos, e ao incidente no restaurante em Tel Aviv, onde três israelenses morreram e mais de 30 ficaram feridos depois que um palestino armado entrou atirando no local. Ainda durante a madrugada desta terça-feira, uma moradora israelense que guiava o seu carro próximo da cidade de Belém, na Cisjordânia, foi morta a tiros por palestinos. Em outro atentado, quatro palestinos ficaram feridos depois que uma bomba explodiu próximo a uma escola em Jerusalém, no bairro árabe de Sur Baher. Uma rádio local informou que um grupo de extrema direita israelense reivindicou por telefone a autoria do atentado. A escalada da violência, que matou 70 pessoas entre palestinos e israelenses desde 28 de fevereiro, é reflexo da investida israelense contra os campos de refugiados palestinos ocorridos em Jenin e Balata, na Cisjordânia. No último fim de semana, 22 israelenses morreram em ataques palestinos. Na segunda-feira, o Exército israelense, em represália, matou 16 palestinos, entre eles cinco crianças. No total, 1.365 pessoas morreram desde setembro de 2000, sendo 1.030 palestinos e 310 israelenses.