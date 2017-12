Aviões israelenses invadem território libanês As baterias antiaéreas do exército libanês entraram em ação contra aviões israelenses que invadiram o espaço aéreo do país, informou um comunicado militar. Caças-bombardeiros israelenses sobrevoaram o sul do Líbano em baixa altitude, onde simularam ataques, assim como no leste e no norte do país, acrescentaram as fontes. As baterias atiraram contra as aeronaves israelenses, mas não as alcançaram. Israel continua violando o espaço aéreo libanês, apesar de ter retirado suas forças do sul do Líbano em maio de 2000 - após 22 anos de ocupação - e dos pedidos da ONU para deixar de fazer isso.