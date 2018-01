Aviões israelenses violam espaço aéreo do Líbano Dois aviões do exército israelense sobrevoaram o sul do Líbano nesta manhã, provocando disparos dos sitemas de defesa antiaérea e, por consequência, a queda de um míssil no norte de Israel. A informação foi confirmada por autoridades de ambos países. Fontes não oficiais disseram que as baterias antiaéreas do grupo extremista Hizbollah teriam sido responsáveis pelos disparos. O míssil não explodiu, tampouco sua queda deixou feridos. Oficiais de segurança do Líbano disseram que os aviões violaram o espaço aéreo libanês e sobrevoaram a cidade de Nabatiyeh e as cidades costeiras de Tyre e Sidon. As guerrilhas palestinas em Ein al-Hiweh, maior campo de refugiados no Línano - situado nas redondezas de Sidon -, também revidaram com disparadores automáticos. O Hizbollah está na lista de organizações terroristas do Departamento de Estado dos EUA, mas é reconhecido no Líbano como grupo de resistência.