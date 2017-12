Aviões israelenses violam espaço aéreo libanês Israel violou neste sábado mais uma vez o espaço aéreo libanês, transgredindo várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU, informaram fontes militares. Um avião de reconhecimento israelense sobrevoou durante uma hora o sul do Líbano e, em particular, a aldeia fronteiriça de Adma Chaab, segundo um comunicado do Exército libanês. Caças-bombardeiros israelenses sobrevoaram depois, a baixa altura, o setor leste do sul do Líbano com ataques fictícios sobre Marjayoun, Khiam e Khardali, anunciou a Agência Nacional de Notícias (ANN). Baterias antiaéreas do Exército libanês atiraram na quarta-feira passada contra aviões israelenses que estavam no espaço aéreo libanês. Desde a trégua atingida por Israel e Líbano em agosto do ano passado, após mais de um mês de conflito armado, Israel violou várias vezes o espaço aéreo libanês, apesar das contínuas advertências da ONU.