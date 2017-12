Aviões militares dos EUA circundam o Afeganistão As agências internacionais noticiaram, na noite de hoje, que as forças norte-americanas continuam a se posicionar nos arredores do Afeganistão. Além da mobilização militar iniciada com o envio de aviões de combate e forças navais para a região do Golfo Pérsico e Oceano Índico, naves norte-americanas, equipadas com sistemas de reconhecimento, chegaram hoje a uma base militar do Uzbequistão, ex-república soviética vizinha do Afeganistão. A informação foi divulgada por uma fonte militar uzbeque. O Pentágono não confirma a notícia. Segundo fontes diplomáticas de Tashkent, capital uzbeque helicópteros norte-americanos estão estacionados em Tchirthik, cidade localizada 40 km a leste da cidade.