Aviões não-tripulados dos EUA matam 18 no Paquistão Mísseis norte-americanos atingiram três instalações próximas à fronteira do Paquistão com o Afeganistão, matando 18 supostos militantes, afirmaram autoridades paquistanesas. O ataque ocorreu apenas um dia após o governo ter convocado um diplomata dos Estados Unidos para protestar contra ataques feitos por aviões não-tripulados no noroeste do país.