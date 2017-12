Aviões norte-americanos promovem ataques em Faluja Aviões dos EUA bombardearam o reduto rebelde de Faluja na manhã desta terça-feira. Um restaurante e uma casa, que segundo o comando norte-americanos eram usados por terroristas, foram destruídos. Pelo menos cinco iraquianos morreram e outros dois ficaram feridos. À 00h01 (hora local), uma explosão destruiu o restaurante Jaj Jussei e outras lojas do comércio local. O restaurante estava fechado, mas dois vigilantes morreram no ataque. Ambulâncias e caminhões do corpo de bombeiros foram deslocados para a região. Uma segunda explosão foi ouvida às 4h02 e destruiu uma construção no noroeste de Faluja, matando outros três e deixando pelo menos dois feridos. Os ataques desta terça-feira são os primeiros desde o último dia 6. O governo iraquiano têm informado sobre avanços nas negociações para a recuperação do controle da cidade, que fica a cerca de 65 km de Bagdá.