Aviões para o Brasil partem do sul da França

A Air France realizaria no fim da noite de ontem o primeiro voo ligando a França ao Brasil desde quinta-feira. O viagem partiria de Toulouse, cidade localizada 678 quilômetros ao sul da capital francesa. Pela manhã, o Estado esteve no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e conversou com alguns brasileiros que conseguiram passagens no voo e partiam em caravana para Toulouse.

Para embarcar para o Brasil, os passageiros precisaram enfrentar uma viagem de 10 horas de ônibus. Os custos de transporte devem ser financiados pelo próprio passageiro.

"Quem está aqui, doida para ir embora, aguenta qualquer coisa (referindo-se ao percurso até a cidade de Toulouse). Ficando aqui, não tem perspectiva nenhuma", afirmou a engenheira Simone Lage.

Transtornos. Os brasileiros em Paris enfrentaram com tranquilidade os transtornos para voltar para casa. "Sinceramente, esperava uma coisa muito mais tumultuada, mais tensa. Não sei a quem culpar. Mas, ao que parece, houve um certo exagero", afirmou o matemático Jorge Vitório. "Não passamos nenhuma necessidade. Mas ficamos preocupados com as pessoas que não têm recursos. É complicado", disse o engenheiro Alexandre Lucchesi.

O funcionário público Hugo Dias criticou a falta de apoio da companhia aérea francesa. "A empresa dá um telefone, mas você não consegue entrar em contato. A ligação para o número que eles disponibilizaram. É um absurdo. Tive de pagar US$ 50. Ir para o aeroporto também é caro e complicado."

Brasil. O grupo Air France-KLM confirmou ontem a retomada de três partidas do Brasil para a Europa, que começariam entre ontem e hoje. Contudo, a rota para a França foi alterada de Paris para Toulouse. O voo para Amsterdã, na Holanda, será mantido.

As duas empresas ressaltaram que darão preferência para passageiros que têm reservas e aceitem ir para Toulouse. Todos aqueles que tiverem hospedados em hotéis também terão prioridade.

As pessoas que quiserem embarcar para o Brasil via Toulouse deverão entrar em contato com a companhia aérea francesa no telefone (0xx11) 4003 9955. / A.N. COLABOROU FABIANA MARCHEZI