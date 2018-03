Aviões voltam a bombardear Kandahar Aviões americanos voltaram a atacar a cidade de Kandahar, ao sul do Afeganistão, nesta quinta-feira, disseram oficiais do Taleban, que não souberam informar se havia vítimas. Entretanto, o porta-voz do Ministério da Informação do Taleban, Abdul Hanan Himan, afirmou que os ataques realizados durante a quarta-feira à noite deixaram três mortos Os ataques estão fazendo com que a população afegã fuja para o Paquistão. Na manhã de hoje, várias pessoas estavam na cidade paquistanesa de Chaman, que fica na fronteira entre os dois países. Um homem que havia acabado de chegar ao local disse que pelo menos 10 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas em conseqüência dos bombardeios, Os afegãos contam que os ataques da coalizão anglo-americana também estão atingindo bairros de Kandahar. Segundo o refugiado Ekhtiar Mohammed, dois bairros foram atacados desde o começo dos ataques. Um destes bairros fica próximo ao aeroporto e o outro perto do vilarejo de Maiwan. Naseebulah Khan, que trabalhava em uma fábrica de Kandahar, disse que "não é verdade que os americanos têm bombardeado apenas alvos militares". "Muita das bombas estão caindo em áreas residenciais", disse Naseebullah Khan. Leia o especial