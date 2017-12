Aviso de furacão é retirado e Flórida respira aliviada Os moradores da Flórida respiraram aliviados depois de o Centro Nacional de Furacões (NHS) retirar, nesta terça-feira, o aviso de furacão que estava em vigor em diversas áreas do litoral do estado americano. O NHC, com sede em Miami, informou em seu último boletim que o aviso de ciclone para o Golfo do litoral da Flórida foi mudado para um alerta de tempestade tropical. Este aviso, que alerta sobre uma tempestade para as próximas 24 horas, continua vigente desde o litoral da Flórida até a parte sul da Carolina do sul. O vendaval Alberto, responsável pelo alerta, encontra-se na latitude 29 norte e na longitude 83,8 oeste, a cerca de 80 quilômetros do sudeste de Tallahassee, sobre o litoral de Keaton Beach. A tempestade se movimenta na direção nordeste a aproximadamente 15 km/h, trajetória que deverá ser mantida durante as próximas horas. O centro da tempestade, que se movimenta a aproximadamente 85 km/h, com rajadas mais fortes, chegará ao norte da Flórida e ao sul do estado da Geórgia na tarde desta terça-feira e deve se enfraquecer progressivamente após o contato com a terra. Segundo Max Mayfield, diretor do NHC, embora o Alberto tenha perdido o potencial para se transformar em um furacão de categoria um, "a grande preocupação são as precipitações e as ameaças de tornado ao longo do litoral do sudeste". Uma massa de ar seco, que chegou à região na manhã desta terça-feira, foi a responsável por diminuir a força do Alberto nas últimas horas. Mesmo com o Alberto perdendo parte de sua potência, ainda são esperadas inundações no litoral, por causa das ressacas e altas da maré, intensas chuvas e ocasionais tornados na Flórida.