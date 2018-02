Avó de 108 anos morre após um mês em greve de fome Uma das mulheres mais idosas da Grã-Bretanha morreu esta semana após permanecer um mês em estrita greve de fome, em protesto por ter sido transferida de asilo geriátrico. Alice Knight, uma britânica de 108 anos, decidiu começar uma greve de fome após ser abruptamente transferida de um asilo para aposentados na Inglaterra e morreu um mês após negar-se terminantemente a comer, beber e receber cuidados médicos. "Foi horrível o que aconteceu com nossa avó. Vimos como seu peso ia se reduzindo e a obrigamos a comer, mas ela havia decidido que a maneira certa de protestar contra a mudança seria uma greve de fome até que fosse devolvida a seu antigo lar. Sua dignidade foi rudemente violada e é uma verdadeira vergonha para a Grã-Bretanha que tratemos nossos idosos desta maneira", disse a neta da anciã, Diane Delf. Knight viveu seis anos na residência privada para idosos de Flordon House, no condado de Norwich, norte da Inglaterra, que foi fechada devido ao déficit nas despesas de manutenção do lar de idosos.