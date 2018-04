Avó deve cuidar dos filhos de Jackson, diz porta-voz A família de Michael Jackson quer que a mãe do artista, Katherine Jackson, fique com a custódia dos três filhos dele. Londell McMillan, porta-voz da família, disse à emissora americana de televisão NBC que Katherine já está cuidando dos netos. Ele informou que iria a um tribunal hoje em parte para preservar o direito dela de ficar com as crianças. Segundo McMillan, não há pessoa melhor para cuidar dos filhos de Michael do que a avó paterna.