Avós da Praça de Maio encontram o 117.º neto roubado na ditadura

BUENOS AIRES - A Associação argentina Avós da Praça de Maio anunciou nesta segunda-feira, 31, ter confirmado a identidade da 117.ª neta de desaparecidos políticos durante a última ditadura militar no país (1976-1983). A instituição pediu, em comunicado, que a privacidade dela, que descobriu ser parte dessa relação há dois dias, seja preservada.

Exames genéticos comprovaram a ligação por meio do banco de dados com Dna de desaparecidos, segundo o jornal Perfil. A organização acredita que 400 pessoas cujos pais foram alvo do regime militar - mortos ou desaparecidos - foram adotadas ou compradas por famílias que os criaram com outra identidade.

No ano passado, o neto de Estela de Carlotto, a presidente da instituição, recuperou sua verdadeira identidade como filho de desaparecidos na ditadura.

Ignacio Hurban, que até então não sabia que era Guido Montoya Carlotto, o neto da mulher que há décadas lidera a busca de crianças sequestradas na última ditadura, nasceu durante o cativeiro de sua mãe em um centro prisional clandestino em junho de 1978, foi recolhido poucas horas depois de nascer e recebeu outra identidade. Sua mãe foi assassinada pelos repressores.