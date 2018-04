'Azarão' da corrida eleitoral busca confronto de ideias

Depois das notícias de que trabalhistas e conservadores intensificarão a análise da estratégia liberal, o "azarão" da corrida eleitoral disse ontem que a contraofensiva - provocada pelo seu sucesso no primeiro debate na TV - será bem-vinda. "Desde que me candidatei, rezo para entrar numa discussão sobre ideologia. Se nosso debate se limitar a cartazes e pôsteres, não teremos nenhuma chance. Será como brigar contra bazucas armados com pistolas de brinquedo. Não podemos competir", reconheceu Clegg. E os debates na TV, inéditos na Grã-Bretanha até esta eleição, favorecem sua estratégia. TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

É ANALISTA DO JORNAL "THE GUARDIAN"